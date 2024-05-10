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17:11 10.05.2024

Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

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Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

Президент Словаччини Зузана Чапутова під час свого підсумкового візиту до Києва закликала світових лідерів докласти зусиль для припинення російської війни в Україні.

"Трагедія в Україні, російська війна - йдеться про обстріли чи про бомбардування - під час кожного візиту в Україну я стикалася з трагедіями людей. Я говорила з жертвами сексуального насильства, з батьками дітей, яких вивезли до Росії. Я відчуваю всю трагедію. Її необхідно зупинити. Весь цивілізований світ має взяти в цьому участь", - заявила Чапутова на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона наголосила, що Словаччина бачить Україну як суверенну державу, яка самостійно обиратиме свій шлях.

Президент Словаччини висловила вдячність президенту України, українському уряду та народу, а також побажала досягнення справедливого миру.

"Тільки такий мир прийнятний. Ми дуже цінуємо вашу хоробрість. Ви захищаєте не лише власну країну, а й принципи, на яких ґрунтується і наша безпека", - зазначила вона.

Зі свого боку Зеленський подякував Чапутовій, яка залишає президентську посаду, за особисте моральне лідерство і рішучість у підтримці України в умовах війни.

"Пані президент була одним із перших лідерів Європи, хто відвідав нашу країну після початку повномасштабного російського вторгнення. Вона завжди принципово підтримувала наш захист від російського терору та нашу роботу, щоб обидва народи ставали сильнішими. Також ми цінуємо, що відносини між нашими державами стали найбільш змістовними за весь час з 1991 року. І в багатьох сферах. Перш за все - в оборонно-промисловій галузі, політичній взаємодії", - сказав Зеленський.

Теги: #україна #словаччина

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