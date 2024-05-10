Події

17:05 10.05.2024

У прикордонних населених пунктах на Харківщині тривають активні бої - Синєгубов

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У прикордонних населених пунктах на Харківщині тривають активні бої - Синєгубов

Російська армія розпочала нову хвилю наступу на півночі Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Ворог почав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського районів... Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Усі наступальні атаки відбито. Втрат територій не допущено", - сказав Синєгубов в ефірі телемарафону в п'ятницю.

За його словами, зараз у населених пунктах, розташованих за 1-2 км від кордону з РФ, тривають активні бойові дії.

"Тому на цьому напрямку, враховуючи, що ворог б'є виключно по цивільній інфраструктурі, закликаємо людей евакуюватися", - сказав Синєгубов.

За його словами, йдеться насамперед про вовчанський і липецький напрямки. По консультацію з питання евакуації можна звертатися на гарячу лінію за тел. 0-800-33-92-91 або до місцевих органів влади. Він також повідомив, що 449 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 25 - із Харківського, чотирьох - із Богодухівського та 29 осіб евакуювали волонтери.

Водночас Синєгубов наголосив, що наземної загрози для Харкова наразі немає.

Теги: #бої #наступ #харківська_область

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