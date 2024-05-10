ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Клочку у вигляді 12 млн грн застави - САП

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави народному депутату, якого підозрюють у незаконному збагаченні, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"10 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у п'ятницю.

Застава має бути внесена не пізніше п'яти днів із дня обрання запобіжного заходу.

Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного, - до 10.07.2024.

У повідомленні не називається ім'я фігуранта, відомо, що йдеться про нардепа Андрія Клочка (фракція "Слуга народу").

Як повідомлялося, 2 травня антикорупційні органи України повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 11 млн грн нардепу Андрію Клочку (фракція "Слуга народу").