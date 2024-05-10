Події

13:52 10.05.2024

Коментаторами фіналу "Євробачення-2024" в Україні стануть ведучий Мірошниченко та стендап-комік Байдак

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Коментаторами фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" в Україні стануть телеведучий Тімур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байдак.

"Незмінний голос пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак стануть коментаторами фіналу конкурсу. Дивіться гранд-фінал 68-го Пісенного конкурсу Євробачення 11 травня на платформах "Суспільного" о 22:00", - йдеться в повідомленні пресслужби мовника.

Зазначається, що і Мірошниченко, і Байдак у 2024 році були ведучими фіналу національного відбору на "Євробачення".

68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року приймає шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня.

За результатами двох півфіналів до фіналу пройшли: Україна (дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria"), Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія і Люксембург, Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія і Вірменія. Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Швеція як країна-переможниця "Євробачення-2023".

Теги: #євробачення #україна #ведучі

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