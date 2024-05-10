Події

13:38 10.05.2024

Ворог намагався прорвати українську лінію оборони в Харківській області під прикриттям бронетехніки - Міноборони

1 хв читати
Ворог намагався прорвати українську лінію оборони в Харківській області під прикриттям бронетехніки - Міноборони

На вовчанському напрямку в Харківській області приблизно о 5:00 в п'ятницю сталася спроба прориву противником української лінії оборони під прикриттям бронетехніки, повідомляє Міноборони України.

"Протягом цієї доби на вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки", - йдеться в повідомленні Міноборони в телеграмі-каналі.

У відомстві зазначили, що станом на цей момент ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту орієнтовані резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога.

Теги: #харківська_область #лінія_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 10.05.2024
Внаслідок нічного артобстрілу Липців постраждала мирна мешканка

Внаслідок нічного артобстрілу Липців постраждала мирна мешканка

08:33 10.05.2024
У результаті нічного удару по Харкову постраждали двоє людей

У результаті нічного удару по Харкову постраждали двоє людей

10:29 09.05.2024
Харків'яни та жителі області отримають збільшену субсидію та пільгу на електроенергію в неопалювальний сезон

Харків'яни та жителі області отримають збільшену субсидію та пільгу на електроенергію в неопалювальний сезон

08:36 09.05.2024
У лікарні залишаються троє дітей, які постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову

У лікарні залишаються троє дітей, які постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову

12:44 08.05.2024
Ворожа ДРГ чисельністю до десяти осіб намагалася проникнути на територію України в Харківській області - ОСУВ "Хортиця"

Ворожа ДРГ чисельністю до десяти осіб намагалася проникнути на територію України в Харківській області - ОСУВ "Хортиця"

08:41 08.05.2024
Уночі над Харковом збиті ворожі БПЛА, без жертв і руйнувань

Уночі над Харковом збиті ворожі БПЛА, без жертв і руйнувань

09:38 07.05.2024
У Боровій унаслідок авіаудару травмовані три людини - Синєгубов

У Боровій унаслідок авіаудару травмовані три людини - Синєгубов

08:45 06.05.2024
За добу на Харківщині одна загибла, 20 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

За добу на Харківщині одна загибла, 20 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

20:47 05.05.2024
Прокуратура почала розслідування щодо обстрілів росіянами Куп'янського району

Прокуратура почала розслідування щодо обстрілів росіянами Куп'янського району

19:31 05.05.2024
Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання зброї, - Зеленський на зустрічі з Чапутовою

РФ розпочала нову хвилю наступу на харківському напрямку, наразі ми зупинили їх артилерією - Зеленський

Президент Словаччини Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом

Ухвалено рішення про створення рекрутингового центру з укомплектування військових частин і підрозділів Сухопутних військ

Виплати 70 тис. грн для військовослужбовців розпочнуть після надходження до Міноборони документів про їх перебування 30 днів на передовій - Шмигаль

ОСТАННЄ

Ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання зброї, - Зеленський на зустрічі з Чапутовою

РФ розпочала нову хвилю наступу на харківському напрямку, наразі ми зупинили їх артилерією - Зеленський

Президент Словаччини Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Клочку у вигляді 12 млн грн застави - САП

Коментаторами фіналу "Євробачення-2024" в Україні стануть ведучий Мірошниченко та стендап-комік Байдак

Реєстрацію на конкретний час у "єЧергу" для автобусів запущено на чотирьох українсько-румунських пунктах пропуску

У сховищі музею Івана Гончара встановлено сучасну систему контролю клімату для збереження цінних експонатів - Кличко

РФ не змогла використати паради 9 травня для демонстрації військової могутності через значні втрати в Україні - британська розвідка

Ухвалено рішення про створення рекрутингового центру з укомплектування військових частин і підрозділів Сухопутних військ

У суботу в Україні місцями короткочасні дощі, температура вдень 14-19° тепла, на півдні та південному сході до 22°

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА