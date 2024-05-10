Ворог намагався прорвати українську лінію оборони в Харківській області під прикриттям бронетехніки - Міноборони

На вовчанському напрямку в Харківській області приблизно о 5:00 в п'ятницю сталася спроба прориву противником української лінії оборони під прикриттям бронетехніки, повідомляє Міноборони України.

"Протягом цієї доби на вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки", - йдеться в повідомленні Міноборони в телеграмі-каналі.

У відомстві зазначили, що станом на цей момент ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту орієнтовані резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога.