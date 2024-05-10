Із лінії фронту на Донеччині евакуйовано 300 осіб, зокрема 33 дитини, поранений один місцевий житель - ОВА

Фото: Донецька ОВА

Унаслідок обстрілів у Донецькій області за минулу добу поранений один мирний житель - у Курахівській громаді, зафіксовано множинні руйнування житлового фонду, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка і Антонівка. У Селидовому пошкоджено 7 будинків", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його даними, у Краматорському районі в Лиманській громаді пошкоджені 4 будинки в Зарічному, обстріляні околиці Костянтинівської громади. У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 промислові будівлі. У Торецьку пошкоджені 2 багатоповерхові будинки. У Сіверську пошкоджений будинок.

"Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 300 людей, у тому числі 33 дитини", - поінформував голова обладміністрації.