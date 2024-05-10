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09:43 10.05.2024

Alyona Alyona & Jerry Heil виступлять під №2 у фіналі "Євробачення-2024"

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Alyona Alyona & Jerry Heil виступлять під №2 у фіналі "Євробачення-2024"
Фото: Євробачення Україна

Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" виступлять під номером 2 у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Згідно з повідомленням організаторів "Євробачення-2024", порядок виступів конкурсантів у гранд-фіналі було визначено вранці в п'ятницю після завершення другого півфіналу.

Отже, відкриє фінал представниця Швеції (Marcus & Martinus - "Unforgettable"), Україна (Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria") виступатиме другою, а закриє конкурсну програму представник Австрії (Kaleen - "We Will Rave").

68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року приймає шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня.

За результатами двох півфіналів до фіналу пройшли: Україна (дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria"), Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія і Люксембург, Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія і Вірменія. Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія і Швеція як країна-переможниця "Євробачення-2023".

Теги: #євробачення #україна #фінал #номер

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