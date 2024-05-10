РФ підтримуватиме високий темп атак на сході України, щоб домогтися успіхів до прибуття західної допомоги для ЗСУ, - ISW

За останній місяць ворожі війська збільшили темпи наземних атак на сході України, що відображає намір російського військового командування закріпити досягнуті успіхи до прибуття західної військової допомоги на фронт, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 9 травня.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що кількість бойових зіткнень значно зросла з 84 на 8 травня до 146 на 9 травня, і зазначив, що більшість боїв відбувалася в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" (територія від Харківської області до межі Донецької та Запорізької областей).

Волошин припустив, що збільшення атак РФ є результатом того, що ґрунт висох після весняного грязьового сезону, що сприяє швидшому механізованому маневру, і що російські сили намагаються скористатися слабкістю України, доки вона очкує прибуття західної допомоги.

Водночас Міністерство оборони Великої Британії (МО) заявило, що з березня до квітня 2024 року кількість ворожих атак збільшилася на 17%, а понад 75% зафіксованих наземних атак відбулися на напрямках до Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки. У британському Міноборони зазначили, що кількість російських атак у районі Часова Яру з березня до квітня збільшилася на 200%.

"За оцінками ISW, російські сили підтримуватимуть високий темп атак на сході України, щоб домогтися успіхів до прибуття західної допомоги в Україну, що, найімовірніше, підірве здатність російських сил підтримувати високий темп атак і тактичні успіхи, яких їм вдається досягти нині", - наголошується в повідомленні.