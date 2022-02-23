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17:02 23.02.2022

Транспортне сполучення зі сходом України забезпечено у штатному режимі - Мінінфраструктури

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Транспортне сполучення зі сходом України забезпечено у штатному режимі - Мінінфраструктури

Транспортне сполучення залізницею, державними та місцевими дорогами до всіх населених пунктів на контрольованій частині сходу України забезпечено в штатному режимі.

"Транспортне сполучення Маріуполя, Волновахи, Краматорська, Слов'янська, Сєвєродонецька, Лисичанська та інших міст сходу з іншими регіонами України здійснюється без суттєвих змін. Інформація, що оприлюднюється в деяких засобах масової інформації, про припинення транспортного сполучення з Маріуполем не відповідає дійсності", - наведено в повідомленні на Facebook-сторінці відомства слова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Міністерство інфраструктури також розробило рішення для забезпечення безперебійного сполучення зі східними регіонами країни.

У відомстві також повідомили, що низка проросійських Telegram-каналів і медіаплатформ поширюють неправдиву інформацію про рішення держави зупинити рух транспорту до найбільших міст східного регіону країни, зокрема до Маріуполя.

"Просимо орієнтуватися виключно на повідомлення з офіційних державних джерел і не вестись на провокативну інформацію, єдина ціль якої - сіяти паніку серед населення", - наголошують у Мінінфраструктури.

Теги: #транспорт #сполучення #схід_україни
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