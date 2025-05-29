З 1 липня відновлюється контрейлерне сполучення між терміналом "Мостиська" і німецьким терміналом Форст

З 1 липня відновлюється контрейлерне сполучення між терміналами "Мостиська" у Львівській області і "Форст" у Німеччині поблизу польського кордону, який належить компанії LION Logistics GmbH.

"Контейнерний термінал "Мостиська" планує відновлення регулярного контрейлерного сполучення між Україною та Німеччиною за маршрутом "Мостиська" – "Форст". Запуск сервісу запланований на 1 липня 2025 року. Цей логістичний маршрут є результатом партнерства між LION Group, N'UNIT та GOL", - повідомили в пресслужбі компанії "Лемтранс" у відповідь на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

Поїзд за маршрутом курсуватиме двічі на тиждень. До перевезень буде залучено 100 автопричепів. Середній час в дорозі становитиме приблизно 20 годин, з проходженням державного кордону.

Проєкт реалізується в рамках стратегії розвитку мультимодальних перевезень і розширення вантажних коридорів між Європейським Союзом та Україною, сказано в повідомленні.

"Контрейлерні перевезення — ефективне доповнення до вже наявної логістичної інфраструктури нашого терміналу. Вони створюють нові можливості для українського бізнесу та підвищують передбачуваність вантажопотоків. Ми маємо намір розвивати контрейлерні перевезення до Європейського Союзу, бо розуміємо, що ринок цього потребує", - цитує пресслужба гендиректора контейнерного терміналу "Мостиська" Дмитра Кобзаря.

Контрейлерний маршрут Мостиська-Форст відкриває додаткові можливості для доставки широкого спектра вантажів, сприяючи зростанню експортно-імпортного потенціалу України, підкреслили в пресслужбі "Лемтранс".

Цей маршрут вже запускався в роботу в січні 2024 року, але в лютому вона зупинилася.

LION Logistics GmbH заснована 2003 року як компанія, що спеціалізується на перевезенні негабаритних вантажів. Наразі вона надає послуги контейнерних та залізничних перевезень, морських вантажоперевезень, фулфілменту та складських послуг, митного оформлення, проєктної логістики для важких та негабаритних вантажів. Компанія має власні термінали, зокрема у Форсті та Кодерсдорфі.

Термінал у Форсті розташований безпосередньо біля головної залізничної лінії та має зручне сполучення з автомагістралями, які ведуть до Польщі та далі на схід. Він використовується для перевантаження контейнерів, транспортування сільськогосподарської техніки, зокрема тракторів John Deere та іншої сільськогосподарської техніки американського виробництва, які перевозяться залізницею з порту і прямують далі у східному напрямку. Також термінал обслуговує комбіновані перевезення, включаючи контрейлерні маршрути.

N'UNIT співвласниками якої на паритетних засадах виступають Medlog SA і співвласник групи ТІС Єгор Гребенніков, з травня 2025 року володіє часткою терміналу "Мостиська" спільно з "Лемтранс".

Global Ocean Link (GOL) — українська логістична компанія, що спеціалізується на мультимодальних та інтермодальних контейнерних перевезеннях. Компанія працює в Україні понад 15 років. Надає послуги мультимодальних і контейнерних перевезень. Також, складські послуги. GOL має офіси в ключових містах України: Києві, Одесі, Вінниці та Львові. Також компанія представлена в Польщі (Гданськ) та Литві (Вільнюс). У січні 2025 року GOL відкрила два нові склади для зберігання вантажів на території терміналу ТІС у порту "Південний". Склади дозволяють зберігати до 25 тис. т вантажів, включаючи зернові та мінеральні добрива.

Термінал "Мостиська" є стратегічним логістичним вузлом, який дозволяє ефективно обробляти вантажі між Україною та країнами ЄС. Він розташований на кордоні України з Польщею, поблизу пункту пропуску "Шегині–Медика" у Львівській області, що забезпечує зручний доступ до європейської транспортної мережі. До терміналу підведені "широка" і "вузька" залізничні колії, він приймає контейнери, сипучі і наливні вантажі.