Держмитслужба України: Ймовірно, планується блокування пункту пропуску "Медика-Мостиська"

Державна митна служба України попереджає про ймовірність блокування пункту пропуску "Медика-Мостиська" на кордоні з Польщею з четверга на одну добу з можливим пролонгуванням.

"До уваги міжнародних перевізників! Імовірно планується блокування пункту пропуску "Медика-Мостиська". За інформацією від митної служби Республіки Польща, 18 квітня року о 9:00, ймовірно, має розпочатися блокування автодороги поблизу пункту пропуску "Медика" місцевими фермерами", - йдеться в повідомленні Держмитслужби в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, попередньо мітингувальники планують повністю заблокувати рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках - в'їзд/виїзд з України. Попередній обумовлений термін блокування - доба з можливим продовженням.