Фінляндія припиняє пасажирське залізничне сполучення з Росією з 28 березня

Пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та Росією поїздами Allegro припиняється з понеділка, повідомив фінський оператор VR Group.

"За рішенням уряду Фінляндії в понеділок, 28 березня, буде припинено рух поїздів Allegro. У неділю, 27 березня, з Гельсінкі до Санкт-Петербурга пройде лише ранковий поїзд Allegro, а денний поїзд AE786 скасовується. У неділю обидва заплановані рейси пройдуть із Санкт-Петербурга до Гельсінкі", - повідомляється на сайті компанії.

Як повідомлялося, 1 березня VR Group заявив про припинення співпраці з ВАТ "РЗ", крім необхідної для транскордонного сполучення. Рішення мало діяти до особливого розпорядження.

На той момент, на вимогу влади, пасажирські перевезення на поїзді Allegro було вирішено продовжити для повернення фінів додому, повідомляв оператор.