Україна проводить проєктні роботи для продовження залізничних євроколій від ст. "Мостиська" - заступник міністра

Про проектні роботи з будівництва залізниці європейського стандарту від станції "Мостиська" (Львівська обл.) для покращення залізничного сполучення з Польщею повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм під час Залізничного конгресу у Варшаві.

"Передусім, він відзначив можливість покращити в'їзд в Україну з польського боку завдяки будівництву колії завширшки 1435 мм від ст. "Мостиська" (куди така колія йде з польського Перемишля). Проєктні роботи в цій галузі вже тривають", - йдеться у повідомленні польського профільного медіаресурсу Rynek kolejowy.

Серед проєктів із покращення залізничного сполучення між країнами Найєм назвав також лінію Ковель - Ягодин, де буде проведено модернізацію для підвищення пропускної спроможності лінії; роботи з електрифікації лінії Ковель – Ізов, які в майбутньому також призведуть до збільшення пропускної спроможності лінії до Польщі.