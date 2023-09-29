Події

07:31 29.09.2023

Запущено новий автобусний рейс "Херсон-Таврійське"

1 хв читати
Запущено новий автобусний рейс "Херсон-Таврійське"

Із Херсона до Таврійського щовівторка та щоп'ятниці курсуватиме додатковий автобусний рейс, повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"До мене звернулися мешканці Таврійського. Люди потребували транспортного сполучення з Херсоном. Існуючого рейсу для їхніх потреб були недостатньо", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що за результатами переговорів із перевізником запустили додатковий рейс.

"Тепер автобус курсуватиме двічі на тиждень. Виїзди відбуватимуться щовівторка та щоп'ятниці", - повідомив голова ОВА.

За його словами, автобус курсуватиме з Таврійського - о 6:15, а з автостанції "Херсон" - о 13:00.

 

 

 

Теги: #херсон #сполучення #таврійське

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 28.09.2023
Унаслідок обстрілу Херсона загинули три жінки

Унаслідок обстрілу Херсона загинули три жінки

10:10 28.09.2023
Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона, одна людина постраждала

Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона, одна людина постраждала

23:29 27.09.2023
Херсон перебуває під масованим обстрілом – голова ОВА

Херсон перебуває під масованим обстрілом – голова ОВА

16:58 27.09.2023
Російські окупанти обстрілюють Херсон - голова МВА

Російські окупанти обстрілюють Херсон - голова МВА

18:42 26.09.2023
У ХЕРСОНІ ПОТУЖНІ ВИБУХИ - ВЛАДА

У ХЕРСОНІ ПОТУЖНІ ВИБУХИ - ВЛАДА

16:51 26.09.2023
Унаслідок російського обстрілу Херсона поранені три людини

Унаслідок російського обстрілу Херсона поранені три людини

22:40 24.09.2023
Окупанти завдали двох ударів авіабомбами по Херсону – голова ГВА

Окупанти завдали двох ударів авіабомбами по Херсону – голова ГВА

19:33 24.09.2023
Унаслідок скидання керованої авіабомби на Херсон травмовано жінку

Унаслідок скидання керованої авіабомби на Херсон травмовано жінку

19:25 24.09.2023
Кількість постраждалих від недільних обстрілів Херсона зросла до шести

Кількість постраждалих від недільних обстрілів Херсона зросла до шести

19:03 24.09.2023
Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби, інформація про постраждалих уточнюється

Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби, інформація про постраждалих уточнюється

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 340 окупантів

Зеленський провів нараду з керівництвом розвідвідомств

Унаслідок обстрілу Херсона загинули три жінки

Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року

Польща не скасує ембарго на українське зерно, навіть якщо Україна відкличе скаргу із СОТ - представник уряду

ОСТАННЄ

Ексначштабу ПВК "Вагнер" доручили формувати добровольчі підрозділи для війни в Україні

Держспецзв'язку та Мінцифри передали на фронт ще понад 1,7 тис. дронів

Палата представників схвалила законопроєкти про фінансування держдепартаменту і Пентагону

Ворог обстріляв 22 населені пункти Запорізької області, є руйнування

На Харківщині підірвався трактор, постраждали дві людини

У результаті ракетної атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури в Миколаєві

Окупанти випустили 671 снаряд по Херсонській області, загинуло троє і поранено п'ятеро людей

ЗС України за добу ліквідували 340 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 340 окупантів

ППО збила БПЛА над Сумською областю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА