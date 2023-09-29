Запущено новий автобусний рейс "Херсон-Таврійське"

Із Херсона до Таврійського щовівторка та щоп'ятниці курсуватиме додатковий автобусний рейс, повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"До мене звернулися мешканці Таврійського. Люди потребували транспортного сполучення з Херсоном. Існуючого рейсу для їхніх потреб були недостатньо", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що за результатами переговорів із перевізником запустили додатковий рейс.

"Тепер автобус курсуватиме двічі на тиждень. Виїзди відбуватимуться щовівторка та щоп'ятниці", - повідомив голова ОВА.

За його словами, автобус курсуватиме з Таврійського - о 6:15, а з автостанції "Херсон" - о 13:00.