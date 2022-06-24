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11:02 24.06.2022

Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення на ділянці Березине-Бессарабська

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Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення на ділянці Березине-Бессарабська

Україна та Молдова планують восени 2022 року відновити залізничне сполучення для вантажних перевезень на ділянці Березине-Бессарабська.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова та Міністерством інфраструктури України щодо розвитку залізничного сполучення підписано 23 червня 2022 року, повідомляється на сайті молдовського міністерства.

Документ підписали віцепрем'єр-міністр Молдови Андрей Спину та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"У такий спосіб Республіка Молдова зможе експортувати/імпортувати товари через порт "Ізмаїл", розташований на Дунаї, скоротивши затори в порту "Рені". Водночас через цю ділянку залізничної лінії Україна зможе експортувати товари до Республіки Молдова та країн ЄС", - йдеться в повідомленні.

Залізничну ділянку Березине-Бессарабська на території України було розібрано 1997 року, а 1999 року було закрито ділянку між станціями Ротове та Раухівка на вищезгаданій лінії в обхід Одеси.

Будівництво ділянки передбачається здійснювати на протязі 23 км. З них 1,2 км залізниці буде збудовано на території Республіки Молдова.

Теги: #молдова #україна #залізниця #сполучення

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