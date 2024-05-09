Зеленський звільнив С. Рудя з посади начальника УДО - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергій Рудя з посади начальника Управління державної охорони (УДО).

Відповідний указ №317/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

Рудь народився 1977 року. У травні-жовтні 2019 р. був заступником начальника Служби безпеки президента України Управління державної охорони. 16 жовтня 2019 р. указом президента був призначений начальником УДО.

Як повідомлялося, 7 травня Служба безпеки України викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління державної охорони.