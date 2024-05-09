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18:11 09.05.2024

Митниці країн Балтії, Фінляндії та Польщі підписали угоду про єдине виконання санкцій щодо РФ

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Митниці країн Балтії, Фінляндії та Польщі підписали угоду про єдине виконання санкцій щодо РФ

Глави митниць Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії підписали у Вільнюсі в четвер угоду про застосування єдиних заходів контролю під час реалізації санкцій ЄС проти РФ і Білорусі, повідомляє агентство BNS.

У січні митниці Литви, Латвії та Естонії затвердили декларацію прем'єр-міністрів країн Балтії, підписану 20 грудня 2023 року. Вони домовилися посилити контроль за санкційними товарами, що експортуються в треті країни через РФ і Білорусь або перевозяться транзитом, наприклад, вимагати подання декларації від виробника товару.

Тепер до цієї домовленості приєдналися Польща та Фінляндія.

Теги: #санкції

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