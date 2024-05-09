Нейтральності в тому, що хтось окупант, а хтось – жертва, не може бути - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що держави, які продовжують зберігати позиції нейтралітету щодо російської агресії в Україні, так само, як і Україна, перебувають у небезпеці.

"Щодо нейтральності країн, який мій меседж: необхідно поважати Конституцію будь-якої країни, хоч би який статус у неї був. Хтось є членом НАТО, у когось нейтральний статус... Але не забуваймо, що ця нейтральність стосується винятково обороноздатності країни, певного обміну якимись військовими технологіями тощо", - заявив він на пресконференції з головою Європарламенту Робертою Мецолою в Києві.

Водночас, за словами Зеленського, нейтральність точно не стосується справедливого миру і тих аспектів 10 пунктів української Формули миру, які буде представлено на Саміті миру.

Також, як наголосив президент, "нейтральності в тому, що хтось окупант, а хтось – жертва, не може бути".

"Тому я думаю, що країни з нейтральною позицією також перебувають у небезпеці. Як правило, нейтральні країни не мають потужної армії, яка змогла б допомогти захистити цю країну, якщо на них буде йти такий агресор, як Росія. Тому я думаю, що вони всі зацікавлені, щоб агресор був зупинений, щоб працювали правила законів, статуту ООН і головне правило: яким би ти був чи не був - будеш покараний, якщо ти агресор".