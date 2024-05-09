Події

11:28 09.05.2024

Президентка Європарламенту прибула до Києва

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Президентка Європарламенту прибула до Києва

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про прибуття до Києва в День Європи.

"Знову в країні відважних. У Києві в День Європи", - написала Мецола в соцмережі Х.

Теги: #київ #мецола

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