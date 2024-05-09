Президентка Європарламенту прибула до Києва
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про прибуття до Києва в День Європи.
"Знову в країні відважних. У Києві в День Європи", - написала Мецола в соцмережі Х.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про прибуття до Києва в День Європи.
"Знову в країні відважних. У Києві в День Європи", - написала Мецола в соцмережі Х.
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