Події

11:07 09.05.2024

Міністерка економічної співпраці та розвитку Німеччини прибула до Києва

1 хв читати

Міністерка економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва з неанонсованим візитом.

Як повідомляє Tagesschau, Шульце приїхала, щоб запевнити Україну в подальшій підтримці у відновленні. За даними ЗМІ, переговори в українській столиці передбачатимуть, серед іншого, розширення української енергосистеми за допомогою Німеччини та підготовку кваліфікованих робітників.

Візит слугує підготовкою до великої конференції з реконструкції, якої очікують майже 1 500 учасників у Берліні 11 і 12 червня, включно з главами держав і урядів. "Люди тут відновлюють свою країну щодня, вони не здаються. Дуже важливо, щоб була не тільки підтримка озброєння, а й підтримка громадянського розвитку", - сказав Шульце в Києві.

Берлінська конференція, серед іншого, зосередиться на тому, як можна підтримати малі та середні компанії і як знайти кваліфіковану робочу силу для відновлення.

Теги: #київ #німеччина #міністр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 09.05.2024
Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

19:18 08.05.2024
Шольц підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Шольц підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

18:15 08.05.2024
Звання "Почесний громадянин Києва" присвоєно Валерію Залужному та Ліні Костенко - Кличко

Звання "Почесний громадянин Києва" присвоєно Валерію Залужному та Ліні Костенко - Кличко

09:23 06.05.2024
Чергова петиція за припинення зупинки руху наземного транспорту під час повітряних тривог у Києві набрала потрібну кількість голосів

Чергова петиція за припинення зупинки руху наземного транспорту під час повітряних тривог у Києві набрала потрібну кількість голосів

11:48 04.05.2024
Кличко: Київ став побратимом зі ще одним європейським містом - Загребом

Кличко: Київ став побратимом зі ще одним європейським містом - Загребом

05:15 04.05.2024
Кличко: сильної, демократичної та безпечної Європи без України як рівноправного партнера бути не може

Кличко: сильної, демократичної та безпечної Європи без України як рівноправного партнера бути не може

12:47 03.05.2024
Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори щодо 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією

Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори щодо 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією

11:37 03.05.2024
Енергетики оперативно повернули світло понад 13 тис. абонентам у двох районах Києва - Міненерго

Енергетики оперативно повернули світло понад 13 тис. абонентам у двох районах Києва - Міненерго

16:06 01.05.2024
До Києва прибула заступниця адміністратора USAID

До Києва прибула заступниця адміністратора USAID

08:35 01.05.2024
СБУ проводить "контррозвідувальні заходи" в Шевченківському районі Києва

СБУ проводить "контррозвідувальні заходи" в Шевченківському районі Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

Рада звільнила віцепрем'єра - главу Мінвідновлення Кубракова

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова

ВАКС заарештував заступника міністра агрополітики з альтернативою внесення 20 млн грн застави

У Нікополі двоє загиблих і двоє поранених унаслідок ранкового артобстрілу

ОСТАННЄ

РАДА ЗВІЛЬНИЛА МІНІСТРА АГРОПОЛІТИКИ СОЛЬСЬКОГО

Українські сили стримують просування противника вглиб Красногорівки, територіальних успіхів за останні дні ворог не мав - ОСУВ "Хортиця"

Рада звільнила віцепрем'єра - главу Мінвідновлення Кубракова

Рада підняла штрафи за порушення правил мобілізації

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донеччину

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 39 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, є руйнування

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова

Другий півфінал "Євробачення-2024" відбудеться в четвер, Україна цього разу не голосує

В окупованому Криму 30 "свідків Єгови" зазнали кримінального переслідування - Кримська правозахисна група

ВАКС заарештував заступника міністра агрополітики з альтернативою внесення 20 млн грн застави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА