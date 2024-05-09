Події

06:59 09.05.2024

Силами ППО вночі знищено 17 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

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Силами ППО вночі знищено 17 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

Силами протиповітряної оборони вночі знищено 17 із 20 "шахедів", які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у четвер уранці.

"У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим", - ідеться в його телеграм-каналі.

Зазначається, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БПЛА в Одеській області.

 

 

 

Теги: #ппо #шахеди

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