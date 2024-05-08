Події

21:54 08.05.2024

Зеленський: Зрив будь-яких спроб наступальних дій РФ – це нагальний пріоритет

1 хв читати
Зеленський: Зрив будь-яких спроб наступальних дій РФ – це нагальний пріоритет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нагальним пріоритетом дій ЗСУ є фізичний захист людей та зрив будь-яких спроб російських наступальних дій на фронті.

"Сьогодні була окрема доповідь міністра оборони України та звіт Головкома. Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей та громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети", - заявив президент у відеозверненні.

Глава держави подякував кожному воїну Сил оборони України.

 

Теги: #війна #росія #фронт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 08.05.2024
Зеленський: Кремль відзначив день завершення Другої світової війни своїм нацизмом – масованим ударом по Україні

Зеленський: Кремль відзначив день завершення Другої світової війни своїм нацизмом – масованим ударом по Україні

19:32 06.05.2024
Сили оборони України не підривали міст через канал Сіверський Донець-Донбас

Сили оборони України не підривали міст через канал Сіверський Донець-Донбас

19:44 04.05.2024
ЗС України відбили 18 ворожих атак на авдіївському напрямку - Генштаб

ЗС України відбили 18 ворожих атак на авдіївському напрямку - Генштаб

10:02 03.05.2024
За минулу добу в Україні внаслідок обстрілів загинула одна дитина, восьмеро поранені

За минулу добу в Україні внаслідок обстрілів загинула одна дитина, восьмеро поранені

02:53 03.05.2024
Основний удар Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня - ГУР

Основний удар Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня - ГУР

21:10 01.05.2024
США розширили санкційні списки проти РФ, додали авіакомпанію "Победа", низку підприємств

США розширили санкційні списки проти РФ, додали авіакомпанію "Победа", низку підприємств

20:01 01.05.2024
В Очеретиному залишаються 198 мирних громадян, у м. Часів Яр - 682 людини

В Очеретиному залишаються 198 мирних громадян, у м. Часів Яр - 682 людини

19:54 01.05.2024
Ознак формування наступальних угруповань або різких змін у кількості сил ворога в Криму не спостерігається - Плетенчук

Ознак формування наступальних угруповань або різких змін у кількості сил ворога в Криму не спостерігається - Плетенчук

11:50 01.05.2024
Окупанти припинили наступ у районі Авдіївки, відновили наступ на Часів Яр - ISW

Окупанти припинили наступ у районі Авдіївки, відновили наступ на Часів Яр - ISW

13:02 30.04.2024
Ворог за ранок провів уже два невдалі штурми на о. Нестрига, продовжує атакувати Кринки, де ситуація залишається складною - Плетенчук

Ворог за ранок провів уже два невдалі штурми на о. Нестрига, продовжує атакувати Кринки, де ситуація залишається складною - Плетенчук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав Укази про призначення понад 100 суддів

Зеленський: Кремль відзначив день завершення Другої світової війни своїм нацизмом – масованим ударом по Україні

Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Нам важлива позиція Угорщини в питаннях миру та регіональної безпеки - Зеленський за підсумками розмови з Орбаном

Посли ЄС дійшли згоди про використання доходів від знерухомлених росактивів на оборону і відновлення України

ОСТАННЄ

У Львівській області чоловік загинув унаслідок вибуху гранати

Зеленський підписав Укази про призначення понад 100 суддів

Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Окупанти за добу завдали 59 ракетних і 55 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Росіяни обстріляли Запорізький район, постраждала жінка

Українська авіація завдала за добу ударів по восьми місцях скупчення окупантів і трьох систем ППО

За добу на фронті вдвічі зросла кількість бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 ворожих атак

У 2-му Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві візьмуть участь понад 100 делегатів із 16 країн, планується підписання понад 10 угод

Голова Військового комітету НАТО розкритикував Бельгію за недостатні зусилля у сфері оборони

Температура у світі підвищиться щонайменше на 2,5 градуса в цьому столітті - дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА