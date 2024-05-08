Зеленський: Зрив будь-яких спроб наступальних дій РФ – це нагальний пріоритет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нагальним пріоритетом дій ЗСУ є фізичний захист людей та зрив будь-яких спроб російських наступальних дій на фронті.

"Сьогодні була окрема доповідь міністра оборони України та звіт Головкома. Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей та громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети", - заявив президент у відеозверненні.

Глава держави подякував кожному воїну Сил оборони України.