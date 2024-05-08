Шольц підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорив із ним проведення Саміту миру, питання оборонного співробітництва та підготовку до конференції з відновлення України.

"Подякував йому (Шольцу - ІФ-У) за підтвердження участі в Саміті миру та особисті зусилля, спрямовані на успіх заходу. Доручили командам разом працювати над залученням якнайширшого кола держав. Докладно поінформував канцлера про поточну ситуацію на полі бою та на ключових напрямках. Обговорили продовження оборонної співпраці", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

Він також висловив подяку Німеччині за значний внесок в обороноздатність України та посилення української протиповітряної оборони, зазначивши, що "німецька допомога рятує людські життя під час кожного терористичного обстрілу з боку Росії".

"Ми також обговорили підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) та її наповнення конкретними угодами", - розповів Зеленський.