Події

19:18 08.05.2024

Шольц підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

1 хв читати
Шольц підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорив із ним проведення Саміту миру, питання оборонного співробітництва та підготовку до конференції з відновлення України.

"Подякував йому (Шольцу - ІФ-У) за підтвердження участі в Саміті миру та особисті зусилля, спрямовані на успіх заходу. Доручили командам разом працювати над залученням якнайширшого кола держав. Докладно поінформував канцлера про поточну ситуацію на полі бою та на ключових напрямках. Обговорили продовження оборонної співпраці", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

Він також висловив подяку Німеччині за значний внесок в обороноздатність України та посилення української протиповітряної оборони, зазначивши, що "німецька допомога рятує людські життя під час кожного терористичного обстрілу з боку Росії".

"Ми також обговорили підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) та її наповнення конкретними угодами", - розповів Зеленський.

Теги: #німеччина #саміт_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 08.05.2024
Прем'єр Нідерландів Рютте підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Прем'єр Нідерландів Рютте підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

15:53 08.05.2024
Прем'єр-міністерка Данії підтвердила участь у Саміті миру в Швейцарії - Зеленський

Прем'єр-міністерка Данії підтвердила участь у Саміті миру в Швейцарії - Зеленський

14:51 08.05.2024
Генеральна секретарка Ради Європи підтвердила свою участь у Саміті миру в Швейцарії

Генеральна секретарка Ради Європи підтвердила свою участь у Саміті миру в Швейцарії

07:47 08.05.2024
Поки у Москві лицемірно використовують термін "багатополярність", ми створюємо реальний інструмент реальної багатополярності - Зеленський про Саміт миру

Поки у Москві лицемірно використовують термін "багатополярність", ми створюємо реальний інструмент реальної багатополярності - Зеленський про Саміт миру

07:40 08.05.2024
Кабо-Верде першою з країн Африки підтвердила участь у Саміті миру

Кабо-Верде першою з країн Африки підтвердила участь у Саміті миру

17:52 07.05.2024
Прем'єр Бельгії підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Прем'єр Бельгії підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

17:43 07.05.2024
Президенти Латвії та Фінляндії, прем'єр Іспанії візьмуть участь у Саміті миру в Швейцарії

Президенти Латвії та Фінляндії, прем'єр Іспанії візьмуть участь у Саміті миру в Швейцарії

20:26 06.05.2024
Саміт миру покаже, хто дійсно виступає за рівноправність у світі

Саміт миру покаже, хто дійсно виступає за рівноправність у світі

18:22 06.05.2024
Зеленський: Президент Литви підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії та висловив готовність активно сприяти участі інших країн

Зеленський: Президент Литви підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії та висловив готовність активно сприяти участі інших країн

18:57 02.05.2024
Ми все зробимо для того, щоб Китай узяв участь у Саміті миру - Єрмак

Ми все зробимо для того, щоб Китай узяв участь у Саміті миру - Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нам важлива позиція Угорщини в питаннях миру та регіональної безпеки - Зеленський за підсумками розмови з Орбаном

Посли ЄС дійшли згоди про використання доходів від знерухомлених росактивів на оборону і відновлення України

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

ОСТАННЄ

Температура у світі підвищиться щонайменше на 2,5 градуса в цьому столітті - дослідження

Печерський райсуд 9 травня розгляне клопотання ДБР і ОГП про повторний арешт вагонів ПГЗК Ferrexpo у справі незаконного використання корисних копалин

Результати виборів президента РФ є нікчемними - ЦВК України

Арахамія: Кілька тисяч осіб захочуть умовно достроково звільнитися від відбування покарання для проходження військової служби

З окупованих районів Херсонської області повернуто ще 11 дітей - обладміністрація

Посольство Італії в Україні відновило видачу декларацій відповідності українських документів про освіту

Троє людей загинули в ДТП за участю вантажівки на Київщині - поліція

Україна провела ще один раунд переговорів із Португалією про безпекову угоду

Окупанти обстріляли Нікопольський район понад 15 разів за день, пошкоджено 12 будинків, без жертв - обладміністрація

Нам важлива позиція Угорщини в питаннях миру та регіональної безпеки - Зеленський за підсумками розмови з Орбаном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА