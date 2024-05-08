Нам важлива позиція Угорщини в питаннях миру та регіональної безпеки - Зеленський за підсумками розмови з Орбаном

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої запросив його взяти участь у Саміті миру у Швейцарії.

"Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку. Підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу за підсумками розмови.

За його словами, він погодив із прем'єром Угорщини кроки з вирішення двосторонніх питань на взаємовигідних умовах. "Обговорили європейську інтеграцію України. Переконаний, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", - додав Зеленський.