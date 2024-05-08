СБУ затримала жительку Київщини, яка передавала ворогу інформацію про оборону Києва у 2022 році

Служба безпеки України затримала жительку Київської області, яка на початку повномасштабного вторгнення передавала окупантам геолокацію опорних пунктів ЗСУ під час боїв за Київ.

"Служба безпеки затримала на Київщині зрадницю, яка на початку повномасштабного вторгнення рф намагалась допомогти агресору захопити столицю України", - йдеться в повідомленні СБУ в середу.

За інформацією української спецслужби, протягом березня 2022 року зловмисниця дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли мегаполіс.

"Найбільше ворога цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ", - уточнюється в повідомленні.

Після провалу ворожого наступу на столицю фігурантка мала намір уникнути правосуддя, але співробітники СБУ задокументували її злочинні дії та затримали у власному будинку.

За даними слідства, зловмисниця - місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки.

"За вказівкою окупантів вона об’їжджала на власному авто передмістя Києва та фіксувала локації найбільшого зосередження українських захисників. Особливу увагу звертала на вогневі позиції і протитанкові загородження на ключових автотрасах. Отримані координати фігурантка надсилала у спеціально створений телеграм-бот російської спецслужби", - зазначається в повідомленні.

У СБУ наголошують, що куратори з РФ використовували цю інформацію для планування наступальних операцій під час боїв за Київ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі підозрювана перебуває під вартою.