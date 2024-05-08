Події

13:08 08.05.2024

В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки ворога - ДСНС

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В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу, спричинену ранковою атакою ворога по об'єкту критичної інфраструктури, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Івано-Франківщина: рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Уранці ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури області, сталося займання", - йдеться в повідомленні ДСНС у середу.

Зазначається, що постраждалих немає.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків атаки РФ залучали 105 рятувальників і 36 одиниць техніки ДСНС.

Теги: #пожежа #ліквідація #івано_франківська_область

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