В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки ворога - ДСНС

В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу, спричинену ранковою атакою ворога по об'єкту критичної інфраструктури, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Івано-Франківщина: рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Уранці ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури області, сталося займання", - йдеться в повідомленні ДСНС у середу.

Зазначається, що постраждалих немає.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків атаки РФ залучали 105 рятувальників і 36 одиниць техніки ДСНС.