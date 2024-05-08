Через бойові дії та ворожу атаку є знеструмлення в дев'яти областях - "Укренерго"

Через бойові дії та новий ворожий масований удар по об'єктах енергетики 8 травня є знеструмлення в дев'яти областях, повідомила НЕК "Укренерго" в середу.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 23:00", - звернувся системний оператор до споживачів.

Окрім того, через негоду на ранок знеструмлений 31 населений пункт у Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях. З інших причин загалом в Україні станом на 8 травня знеструмлені 411 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Сумській областях.

За даними "Укренерго", імпорт електроенергії 8 травня здійснюватиметься у вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 7623 МВт-год, із максимальною потужністю в окремі години до 1198 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України і Молдови становить 1700 МВт за годину.

Як повідомлялося, 8 травня ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових і промислових споживачів у всій Україні.

"Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", - повідомило НЕК "Укренерго" в середу.

У ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет і 20 шахедів по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Це вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.