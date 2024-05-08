Події

12:53 08.05.2024

Через бойові дії та ворожу атаку є знеструмлення в дев'яти областях - "Укренерго"

2 хв читати
Через бойові дії та ворожу атаку є знеструмлення в дев'яти областях - "Укренерго"

Через бойові дії та новий ворожий масований удар по об'єктах енергетики 8 травня є знеструмлення в дев'яти областях, повідомила НЕК "Укренерго" в середу.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 23:00", - звернувся системний оператор до споживачів.

Окрім того, через негоду на ранок знеструмлений 31 населений пункт у Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях. З інших причин загалом в Україні станом на 8 травня знеструмлені 411 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Сумській областях.

За даними "Укренерго", імпорт електроенергії 8 травня здійснюватиметься у вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 7623 МВт-год, із максимальною потужністю в окремі години до 1198 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України і Молдови становить 1700 МВт за годину.

Як повідомлялося, 8 травня ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових і промислових споживачів у всій Україні.

"Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", - повідомило НЕК "Укренерго" в середу.

У ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет і 20 шахедів по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Це вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.

Теги: #знеструмлення #ракетна_атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 08.05.2024
Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі пошкоджені 15 житлових будинків, три навчальні заклади - ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі пошкоджені 15 житлових будинків, три навчальні заклади - ОВА

11:03 08.05.2024
Атаковано об'єкти генерації та передачі е/е в шести областях, є пошкодження об'єктів газової інфраструктури

Атаковано об'єкти генерації та передачі е/е в шести областях, є пошкодження об'єктів газової інфраструктури

09:33 08.05.2024
Унаслідок нічної атаки пошкоджено 14 приватних будинків на Київщині - поліція

Унаслідок нічної атаки пошкоджено 14 приватних будинків на Київщині - поліція

07:18 08.05.2024
Ворожі ракети зафіксовані на Вінниччині, є влучання

Ворожі ракети зафіксовані на Вінниччині, є влучання

12:06 06.05.2024
В Україні без світла майже 500 населених пунктів - "Укренерго"

В Україні без світла майже 500 населених пунктів - "Укренерго"

10:04 27.04.2024
Війська РФ атакували у Львівській області об'єкти критичної інфраструктури, жертв немає - Козицький

Війська РФ атакували у Львівській області об'єкти критичної інфраструктури, жертв немає - Козицький

09:20 27.04.2024
Силами ППО вночі знищено 21 із 34 ракет, які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

Силами ППО вночі знищено 21 із 34 ракет, які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

14:43 21.04.2024
Вибуховою хвилею та уламками ракети, що атакувала Одеську область, пошкоджено приватні будинки, наразі відомо про одного постраждалого - ОВА

Вибуховою хвилею та уламками ракети, що атакувала Одеську область, пошкоджено приватні будинки, наразі відомо про одного постраждалого - ОВА

04:59 19.04.2024
РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

10:06 11.04.2024
У небі над Львівщиною збито 18 ракет і 39 ударних дронів - Повітряні сили

У небі над Львівщиною збито 18 ракет і 39 ударних дронів - Повітряні сили

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

"Укренерго" закликає до економного споживання е/е ввечері, щоб уникнути графіків відключень

З 18:00 до 23:00 у середу можливі відключення електроенергії по всій Україні - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністерка Данії підтвердила участь у Саміті миру в Швейцарії - Зеленський

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

"Укренерго" закликає до економного споживання е/е ввечері, щоб уникнути графіків відключень

СБУ затримала жительку Київщини, яка передавала ворогу інформацію про оборону Києва у 2022 році

Окупанти вдарили по Харкову, постраждало троє дітей - Синєгубов

Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації

В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки ворога - ДСНС

Уночі 9 та 10 травня в Україні заморозки на поверхні ґрунту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА