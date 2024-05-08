Ворожа ДРГ чисельністю до десяти осіб намагалася проникнути на територію України в Харківській області - ОСУВ "Хортиця"

Диверсійно-розвідувальна група противника чисельністю до десяти осіб намагалася проникнути на територію України в районі села Пильна Харківської області, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Ворожу ДРГ було вчасно виявлено і по ній було відкрито вогонь на ураження, внаслідок якого противник припинив виконання завдань і, зазнавши втрат, повернувся на суміжну територію РФ", - розповів Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Спікер зазначив, що противник активізував використання ДРГ на харківському напрямку.

"Учора, сьогодні - ДРГ намагалися проникнути на територію України із суміжної території РФ. Диверсантів було вчасно виявлено, їх спроби зібрати розвіддані - успіху не мали", - додав Волошин.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що на сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність із метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону. Силами оборони не допущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області.