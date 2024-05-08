Ворог за добу втратив 970 людей

Сили оборони за добу ліквідували 970 окупантів, 13 танків, 19 бронемашин, 30 артсистем, 11 БПЛА, а також 42 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали особового складу - близько 477430 (+970) осіб, танків - 7418 (+13) од., бойових броньованих машин - 192131 + (+30) од., РСЗВ – 1057 (+0) од., засоби ППО ‒ 792 (+0) од., літаків – 349 (+0) од., гелікоптерів – 325 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9728 (+11), крилаті ракети ‒ 2151 (+2), кораблі/катери ‒ 26 (+0) од., підводні човни - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од., спеціальна техніка ‒ 2019 (+2)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.