Шмигаль обговорив військові потреби України з болгарським колегою Главчевим

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок провів онлайн зустріч із болгарським колегою Дімітаром Главчевим, повідомляє пресслужба уряду України.

"Сторони обговорили військові потреби України, зокрема артилерію, снаряди, ППО та інші важливі речі, що допоможуть українським воїнам наблизити перемогу", - сказано в повідомленні.

Шмигаль привітав колегу з призначенням на посаду і подякував йому за особисті зусилля на підтримку української держави, а також за підтримку інтеграції України в ЄС і НАТО.

Також сторони говорили про Формулу миру та Саміт миру у Швейцарії.

"Голос Болгарії важливий для нас. Розраховуємо також на участь болгарського бізнесу в Конференції з питань відновлення в Берліні", - наголосив Шмигаль.

Зі свого боку Главчев запевнив, що Болгарія й надалі допомагатиме Україні.