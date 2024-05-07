У Нікопольському районі вже 6 постраждалих від обстрілів, зокрема дитина - обладміністрація

До шести зросла кількість поранених від російських ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області у вівторок, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Збільшилася кількість постраждалих на Нікопольщині. Через один з ворожих ударів травмована 6-річна дівчинка. А ще - 51-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу, лікуватимуться вдома. Таким чином, за день у районі - шестеро поранених", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у вівторок російські окупанти обстрілювали Нікополь, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Також унаслідок російських обстрілів пошкоджено десять приватних будинків, три гаражі, три господарчі споруди, теплицю, парник, автомобіль і ЛЕП, знищено один автомобіль.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих. "Постраждали чотири людини. Жінки 91 і 50 років. І чоловіки - 37 і 40 років. Один із них - важкий", - написав Лисак.