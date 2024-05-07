Лубінець передав МФЧХ документи, що свідчать про низку порушень у діяльності російського Червоного Хреста

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із президентом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ) Кейт Форбс, під час якої передав документи, що свідчать про низку порушень у діяльності російського Червоного Хреста.

"У нас відбулася досить непроста розмова. З одного боку - я подякував усій великій родині Червоного Хреста, національним товариствам, які допомагають нашому українському національному Червоному Хресту... Водночас я передав документи, які свідчать про те, що російський Червоний Хрест порушує принципи нейтральності, безпосередньо збирає допомогу для військових російської армії, що є прямим порушенням статуту Міжнародної федерації Червоного Хреста", - сказав Лубінець в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.

За словами омбудсмена, у переданих документах також є прямі докази того, що керівник російського Червоного Хреста безпосередньо співпрацює з т.зв. "керівником" "дитячого центру Артек" в окупованому Криму.

"Пряма допомога Червоного Хреста РФ випливає в те, що українські діти незаконно проходять там (в "Артеку" - ІФ-У) так звану процедуру військової підготовки, перевиховання. Тобто російський Червоний Хрест безпосередньо бере участь у процесі незаконної зміни ідентифікації українських дітей", - зазначив Лубінець.

Він також повідомив, що з 2014 року російський Червоний Хрест нелегально використовує майно, яке було у національного українського Червоного Хреста в Криму.

За словами Лубінця, МФКК створить окрему спеціальну комісію для розслідування діяльності російського Червоного Хреста, і за результатами її діяльності ухвалюватиметься рішення щодо призупинення членства або виключення РФ із міжнародного Червоного Хреста.