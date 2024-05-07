Умєров поінформував главу Пентагону про поточну ситуацію на фронті

Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, детально поінформував його про поточну ситуацію на фронті.

"Ворог продовжує прицільно атакувати нашу критичну інфраструктуру. Зважаючи на це, особливий акцент у розмові було зроблено на необхідності отримання додаткових ракет для систем ППО. Також обговорили завершення підготовки кількох ліній фортифікацій, що має значний вагомий вплив на зміцнення наших позицій на фронті та підвищення обороноздатності", - написав Умєров у фейсбуці.

Він також подякував Остіну за пакет допомоги, який США нещодавно надали. "Ця підтримка була вкрай необхідною для наших потреб в умовах зростаючої напруги та загрози з боку ворога. Продовжуємо партнерство для забезпечення миру та стабільності в регіоні", - додав Умєров.