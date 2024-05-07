Міноборони: Кабмін схвалив створення окремого роду військ у ЗСУ - Сил безпілотних систем

Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента Володимира Зеленського про створення в структурі Збройних Сил окремого роду військ - Сил безпілотних систем, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Кабінет Міністрів схвалив проєкт Указу Президента України про введення в дію рішення РНБО щодо створення у структурі Збройних Сил окремого роду військ - Сил безпілотних систем. Документ був напрацьований Міністерством оборони України спільно з Генеральним штабом з метою нарощування оборонних можливостей для відбиття зростаючої російської агресії", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства у вівторок.

Зазначено, що документ передбачає створення Сил безпілотних систем як одного з головних носіїв бойового потенціалу та технологічної переваги ЗСУ, що використовуватимуться для нанесення уражень по ворогу засобами безпілотних систем у повітрі, на суходолі, на морі, на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях.

Для реалізації положень проєкту указу Міноборони підготує та внесе на засідання уряду відповідний проєкт Закону України про створення Сил безпілотних систем.

"Створення Сил безпілотних систем є важливим кроком на шляху до підвищення обороноздатності України та гарантування безпеки держави в сьогоднішніх геополітичних умовах", - наголошують у відомстві.