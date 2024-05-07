У Кривому Розі на території військкомату помер військовозобов'язаний

У Кривому Розі в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) 5 травня помер військовозобов'язаний унаслідок раптового різкого погіршення здоров'я з ознаками епілептичного нападу, повідомляє пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК і СП.

"Повідомляємо, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу", - йдеться в повідомленні ТЦК і СП у фейсбуці у вівторок.

Як повідомляється, було негайно викликано швидку медичну допомогу, до прибуття якої військовозобов'язаному надавалася домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу.

"Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого", - йдеться в повідомленні.

"За фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких просимо утриматися від емоційних і неперевірених заяв і суджень", - наголошується в повідомленні пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК і СП.