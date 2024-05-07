У Середземному морі на бойовому чергуванні три ракетоносії "Калібрів"

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі три кораблі-носії крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 24 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Станом на 07:00 07.05.2024. У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 1 судно, з них 1 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.