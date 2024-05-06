Нідерланди планують постачання F-16 Україні з осені

Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні цієї осені, слідом за Данією. Про це нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен сказала на спільному брифінгу зі своїм литовським колегою у Вільнюсі, повідомляє у понеділок Delfi.

"У нас усе розписано за проектом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо розпочати навчання українців. Зараз вони проходять навчання в Данії, США та інших країнах. І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все працюватиме, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16", - сказав Кайса Оллонгрен.

Раніше міністр Оллонгрен заявила про плани передати Україні 24 багатоцільові винищувачі F-16.