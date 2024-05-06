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21:59 06.05.2024

Пентагон засудив "безвідповідальну риторику" Росії

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Пентагон засудив "безвідповідальну риторику" Росії

Спікер Пентагону засудив "безвідповідальну риторику" Росії після того, як вона оголосила про наміри провести навчання із застосування ядерної зброї, заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу 6 травня.

Він назвав заяви російської сторони "прикладом безвідповідальної риторики, яку ми бачили з боку Росії і раніше", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Це абсолютно недоречно з огляду на поточну безпекову ситуацію", - додав Райдер.

Раніше повідомлялося про оголошення РФ проведення навчань з нестратегічними ядерними силами.

 

 

 

Теги: #рф #сша #ядерна_зброя

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