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18:01 06.05.2024

Іще у 94 школах Київщини почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки - ОВА

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Іще у 94 школах Київщини почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки - ОВА

Київська обласна військова організація розширює розпочатий у 2024 році проєкт створення безпечного освітнього середовища із залученням Управління організації служби освітньої безпеки. Офіцери служби почнуть працювати ще в 94 школах п'яти районів, повідомляє пресслужба ОВА.

Раніше офіцери служби освітньої безпеки працювали в дев'яти освітніх закладах.

У межах розширення до проєкту долучаться 22 заклади Білоцерківського району, 15 закладів Бориспільського району, 14 закладів Броварського району, 22 заклади Бучанського району та 21 заклад Фастівського району.

"Головні завдання офіцерів служби освітньої безпеки – реалізація державної політики з організації безпечного освітнього середовища, захисту прав і законних інтересів дітей. Також на них – профілактика і запобігання вчиненню правопорушень, попередження та усунення загроз життю та здоров’ю учасників освітнього процесу та багато іншого. Перший набір поліцейських зарекомендував себе ефективно, тож ми спільно з ГУ Нацполіції Київщини розширюємо географію проєкту", - зазначила заступниця голови Київської ОВА Жанна Осипенко.

В ОВА нагадали, що функції офіцерів СОБ передбачають підтримання публічного правопорядку, запобігання та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень на території освітніх закладів, медіацію конфліктних ситуацій, а також проведення інтерактивних занять, тренінгів та вебінарів з учасниками освітнього процесу.

Теги: #школа #безпека #київська_область

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