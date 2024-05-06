Боррель і Макрон закликають Ізраїль відмовитися від операції в Рафаху

У Європейському Союзі в понеділок закликали Ізраїль відмовитися від планів наземної операції в Рафаху.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав неприйнятними плани Ізраїлю в Рафаху. "Накази Ізраїлю евакуювати мирних громадян у Рафаху віщують найгірше: війну та голод. Це неприйнятно. Ізраїль має відмовитися від наземного наступу й виконати резолюцію РБ ООН 2728 (про перемир'я)", - написав він у соцмережі X.

Крім того, посольство Франції в Ізраїлі поширило заяву в соцмережі X, у якій зазначено, що президент Еммануель Макрон напередодні поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і висловив незгоду з запланованим ізраїльським наступом у Рафаху.

Він також закликав ЄС і міжнародну спільноту діяти, щоб запобігти такому сценарію.

Палестинська влада із Західного берега річки Йордан закликала адміністрацію США вжити заходів, щоб запобігти ізраїльській операції. Прессекретар Палестинської національної адміністрації Набіль Абу Рудейна закликав Вашингтон "діяти негайно, щоб запобігти геноциду та переміщенню населення в Секторі Гази", а також закликав США притягнути до відповідальності Ізраїль за порушення міжнародного права.

Ізраїльські військові в понеділок закликали палестинців - жителів південного міста Сектору Гази Рафах - евакуюватися зі східних міських кварталів, розташованих неподалік ізраїльського кордону. Йдеться приблизно про 100 тис. осіб.