Шмигаль обговорив із новим прем'єром Ісландії Бенедіктссоном зміцнення співпраці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із новопризначеним прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном зміцнення двосторонньої співпраці між країнами.

"Подякував за ухвалення Плану довгострокової підтримки України на період до 2028 року, що передбачає безпекову, фінансову й гуманітарну допомогу нашій державі. Ісландія також робить внески у безпекові ініціативи НАТО для України та чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів. Допомагає з військовим спорядженням та навчає українських військових. Цінуємо таку солідарність", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Сторони також обговорили підготовку до Саміту миру у Швейцарії та реалізацію відповідної формули президента Володимира Зеленського.