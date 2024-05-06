Події

16:49 06.05.2024

Шмигаль обговорив із новим прем'єром Ісландії Бенедіктссоном зміцнення співпраці

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Шмигаль обговорив із новим прем'єром Ісландії Бенедіктссоном зміцнення співпраці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із новопризначеним прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном зміцнення двосторонньої співпраці між країнами.

"Подякував за ухвалення Плану довгострокової підтримки України на період до 2028 року, що передбачає безпекову, фінансову й гуманітарну допомогу нашій державі. Ісландія також робить внески у безпекові ініціативи НАТО для України та чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів. Допомагає з військовим спорядженням та навчає українських військових. Цінуємо таку солідарність", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Сторони також обговорили підготовку до Саміту миру у Швейцарії та реалізацію відповідної формули президента Володимира Зеленського.

Теги: #україна #співпраця #ісландія

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