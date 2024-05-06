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15:48 06.05.2024

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

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Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що через складну ситуацію на сході країни впродовж двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на покровському та курахівському напрямках.

"У звʼязку зі складною ситуацією на Сході протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на покровському та курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ", - написав Сирський у фейсбуці.

Він наголосив, що, маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції українських військ, і "наше завдання в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани та виграти час для формування і підготовки наших резервів".

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що під час роботи з командирами бригад та їхніми підлеглими прийняв усі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ і БПЛА.

"Упевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат", - додав він.

Крім цього, Сирський зазначив, що "роль і місце офіцера за всіх часів були визначальними в досягненні успіху або поразки на полі бою", і наголосив, що присутність командира відіграє вирішальну роль у підтримці високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих.

"Неможливо командиру роти або батальйону керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів і приймати виважені та адекватні рішення на відстані, особливо, коли інтенсивність бойових дій зашкалює і є високий ризик для життя бійців", - заявив Сирський.

Крім того, напередодні Дня піхоти він вручив нагороди воїнам, які відзначилися в боях з окупантами.

Теги: #сирський

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