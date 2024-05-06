Події

15:38 06.05.2024

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у трьох областях для 112 тис. абонентів

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ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у трьох областях для 112 тис. абонентів

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 29 квітня до 5 травня відновили електропостачання 111 населених пунктів і повернули електрику в домівки 112 тис. сімей Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, знеструмлених через постійні ворожі обстріли.

"Ворог дедалі частіше завдає ударів по Дніпропетровщині, зокрема по півдню регіону, наближеному до зони бойових дій. За тиждень нашим фахівцям вдалося відновити низку пошкоджень мереж і повернути світло для 56,5 тис. родин", - повідомляється у пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Зоною найактивніших боїв також залишається Донецька область. Регіон зазнає постійних обстрілів, ракетних і авіаударів, які щодня руйнують енергообладнання. Енергетики відновлюють постачання світла, щойно вщухають обстріли й військові дають дозвіл на проведення робіт. Минулого тижня вдалося повернути електрику в оселі 53,4 тис. сімей прифронтового регіону.

Як зазначають у ДТЕК, дедалі частіше зазнає ворожих ударів також Одеська область, де за тиждень енергетикам вдалося відновити електрику для 2,5 тис. сімей.

"З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 12,2 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Києва. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наведено у пресрелізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

Теги: #електропостачання #дтек

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