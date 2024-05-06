Події

14:48 06.05.2024

Фон дер Ляєн за підсумками зустрічі з Макроном і Цзіньпінем: Сподіваємося, що Китай використає свій вплив на Росію, щоб покласти край війні

2 хв читати
Фон дер Ляєн за підсумками зустрічі з Макроном і Цзіньпінем: Сподіваємося, що Китай використає свій вплив на Росію, щоб покласти край війні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сподівається, що Китай використає свій вплив на Росію, щоб покласти край війні, яку вона веде проти України, а також і далі відіграватиме важливу роль у деескалації ядерних погроз Кремля.

За її словами, про це йшлося в понеділок у Парижі під час тристоронньої зустрічі президента Єврокомісії з президентами Франції Еммануелем Макроном і лідером Китаю Сі Цзіньпінем, повідомила після зустрічі сама фон дер Ляєн.

"Першою темою, щодо якої ми обмінялися думками, була геополітична ситуація. Ми особливо обговорили Україну й конфлікти на Близькому Сході. Ми згодні з тим, що Європа і Китай мають спільні інтереси в мирі та безпеці, і ми розраховуємо, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб покласти край агресивній війні Росії проти України. Президент Сі відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних погроз Росії. І я впевнена, що президент Сі і далі робитиме це на тлі безперервних ядерних погроз з боку Росії", - розповіла президент Єврокомісії.

Крім того, лідери обговорили зобов'язання Китаю не постачати Росії "будь-яке смертоносне обладнання". "Потрібні додаткові зусилля для скорочення поставок до Росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою, і з огляду на екзистенціальний характер загрози, яка походить від цієї війни і для України, і для Європи, це справді впливає на відносини ЄС і Китаю", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, це був "відкритий і чесний обмін думками та обговорення питань, щодо яких ми сходимося в поглядах, і щодо питань, де маємо розбіжності", темами обговорення були питання "від геополітики до зміни клімату та економічні відносини".

Як відомо, лідер Китаю здійснює перше за п'ять років турне до Європи, в рамках якого він відвідає Францію, Сербію та Угорщину.

Теги: #зустріч #єврокомісія #ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 26.04.2024
Президент та перша леді у Славутичі відвідали гімназію та підприємство переселенців з Маріуполя

Президент та перша леді у Славутичі відвідали гімназію та підприємство переселенців з Маріуполя

11:07 25.04.2024
Шмигаль і канцлер Казначейства Великої Британії Гант обговорили потреби України в енергообладнанні

Шмигаль і канцлер Казначейства Великої Британії Гант обговорили потреби України в енергообладнанні

10:20 25.04.2024
Зеленський у Києві зустрівся з канцлером казначейства Великої Британії Гантом

Зеленський у Києві зустрівся з канцлером казначейства Великої Британії Гантом

13:04 23.04.2024
Європейські компанії не зможуть надавати профпослуги своїм "дочкам" у РФ із червня

Європейські компанії не зможуть надавати профпослуги своїм "дочкам" у РФ із червня

08:28 23.04.2024
Сирський обговорив ситуацію на полі бою із литовським колегою

Сирський обговорив ситуацію на полі бою із литовським колегою

07:10 23.04.2024
Байден обговорив з головою ЄК підтримку України

Байден обговорив з головою ЄК підтримку України

21:50 18.04.2024
Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

20:01 18.04.2024
Президент Єврокомісії знову каже, що непередбачений прибуток від заморожених росактивів може бути використано для військових потреб України

Президент Єврокомісії знову каже, що непередбачений прибуток від заморожених росактивів може бути використано для військових потреб України

19:35 18.04.2024
Зеленський зустрівся з українською єврейською громадою напередодні свята Песах

Зеленський зустрівся з українською єврейською громадою напередодні свята Песах

18:42 17.04.2024
ЄС має нарощувати військовий потенціал, загроза війни є реалістичною - голова ЄК

ЄС має нарощувати військовий потенціал, загроза війни є реалістичною - голова ЄК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

У Чернігові в приміщенні банку стався вибух, пошкоджено будівлю

Ворог за добу втратив 1040 осіб

ОСТАННЄ

Оголошення РФ про навчання з нестратегічними ядерними силами - ще один доказ безвідповідальної поведінки Кремля - Стано

Зеленський запропонував ВР продовжити строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

ГУР про знищення російського катера "Мангуст": Досить нова розробка окупантів, знищено разом із БК та озброєнням

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у трьох областях для 112 тис. абонентів

На місці пожежі в Кропивницькому виявлено тіло одного загиблого - голова ОВА

Стано: Боррель проти участі представників ЄС у церемонії інавгурації Путіна

У Кропивницькому пожежа на підприємстві, інформація про постраждалих уточнюється - ДСНС

В Україні очікуються нічні заморозки на поверхні ґрунту

ГУР про скупчення РФ угруповання військ на північному напрямку: Все відомо, опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА