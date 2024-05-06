Події

14:43 06.05.2024

У Києві станція метро "Поштова площа" працює у звичайному режимі, ризиків підтоплення немає - КМДА

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У Києві станція метро "Поштова площа" працює у звичайному режимі, ризиків підтоплення немає - КМДА

У столиці станція метро "Поштова площа" працює у звичайному режимі для перевезень і цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги, ризиків підтоплення або закриття станції на ремонт немає, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

"Станція "Поштова площа" та перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані. Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

У КМДА закликали експертів і блогерів не маніпулювати темою роботи київського метрополітену, а медіа - використовувати перевірену інформацію з офіційних джерел.

"Подібні провокаційні заяви щодо стану метро створюються з метою посіяти паніку та грають на руку ворогові в інформаційній війні", - наголошується в повідомленні.

Теги: #кмда #метрополітен #поштова_площа

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