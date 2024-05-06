Реєстрація для участі у вступних іспитах до магістратури стартує 7 травня і триватиме до 29 травня

Реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) стартує 7 травня і триватиме до 29 травня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку скановані копії реєстраційних документів. Заповнюючи заяву-анкету й надаючи інформацію, необхідну для оформлення екзаменаційного листка, потенційний учасник вступних випробувань має зазначити населений пункт в Україні або за кордоном, у якому бажає пройти ЄВІ або ЄФВВ", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що тестування відбуватиметься лише в тих містах України, де безпекова ситуація дає змогу створити пункти тестування для проведення комп'ютерних онлайн-тестів, а також у деяких містах за кордоном, де партнерські установи та організації готові підтримати проведення вступних випробувань.

Отже, основні сесії в рамках ЄВІ та ЄФВВ відбуватимуться в населених пунктах 21 області України та Києві.

Крім того, ЄВІ заплановано в дев'яти країнах Європи: Болгарії, Великій Британії, Литві, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині, Франції та Чехії, а ЄФВВ - у семи: Болгарії, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині та Чехії.

"Наголосимо, що реєстрація для проходження магістерських вступних випробувань у певному населеному пункті за кордоном відбуватиметься в межах наданої партнерами граничної кількості місць. Зважте на те, що в разі вичерпання встановленої квоти обрати певний населений пункт буде неможливо", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, основна сесія вступних іспитів до магістратури відбуватиметься з 24 червня по 15 липня 2024 року.