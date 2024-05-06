Понад 400 тис. споживачів одночасно залишалися без світла на Сумщині через нічний удар РФ - Міненерго

Унаслідок нічних обстрілів російськими агресорами енергетичних об'єктів на Сумщині одномоментно були знеструмлені понад 400 тис. споживачів у Сумах й інших населених пунктах, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, через відключення внаслідок російської агресії повітряної лінії та підстанції обленерго ввечері неділі також були знеструмлені споживачі в Харківській області.

"Станом на ранок споживачів частково заживили. У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт", - зазначило Міненерго.

Крім того, уночі військові РФ обстріляли територію одного з енергетичних об'єктів у Донецькій області, обійшлося без постраждалих.

Водночас унаслідок пошкоджень газопроводів на Харківщині відключено від газопостачання 263 споживачів.