Події

08:14 06.05.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

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Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є пошкодження приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Інженерне, Садове, Антонівка, Веселе, Берислав, Качкарівка, Шляхове, Кізомис, Львове, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок і 6 приватних будинків.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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