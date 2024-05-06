У Сумській області ППО ліквідувала 12 із 13 ворожих "шахедів"

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 12 із 13 ворожих ударних БПЛА типу "шахед", якими окупанти атакували Сумську область у ніч на понеділок, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області.

Повідомляється, що в ніч на 6 травня російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Курська обл. - РФ).