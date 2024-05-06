Події

07:04 06.05.2024

В Одеській області відсторонено поліцейську за висловлювання щодо обов'язку чергування біля церкви

1 хв читати
В Одеській області відсторонено поліцейську за висловлювання щодо обов'язку чергування біля церкви

В Одеській області відсторонено поліцейську, яка оприлюднила відео обурення щодо свого обов'язку службового чергування на Великдень, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці ініціювали проведення службового розслідування за фактом ганебної поведінки поліцейської після несення служби з охорони громадського порядку біля одного з храмів Одещини.

Зазначається, що така поведінка ганьбить роботу правоохоронця.

"Співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому", - зазначили в поліції.

 

 

 

Теги: #одеська_область #відсторонення #поліцейська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 05.05.2024
В Одеській області в ДТП загинув водій і постраждала п'ятирічна дитина

В Одеській області в ДТП загинув водій і постраждала п'ятирічна дитина

19:09 04.05.2024
Ворог завдав ракетного удару по Одеській області з окупованого Криму - Плетенчук

Ворог завдав ракетного удару по Одеській області з окупованого Криму - Плетенчук

09:35 30.04.2024
В Одеській області оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю 5 людей

В Одеській області оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю 5 людей

16:20 22.04.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

15:09 21.04.2024
Унаслідок ракетного удару по Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

Унаслідок ракетного удару по Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

14:43 21.04.2024
Вибуховою хвилею та уламками ракети, що атакувала Одеську область, пошкоджено приватні будинки, наразі відомо про одного постраждалого - ОВА

Вибуховою хвилею та уламками ракети, що атакувала Одеську область, пошкоджено приватні будинки, наразі відомо про одного постраждалого - ОВА

19:08 20.04.2024
Ворог завдав ударів по Одеській області ймовірно ракетами Х-59, поранено 5 осіб, серед них дитина - Сили оборони півдня

Ворог завдав ударів по Одеській області ймовірно ракетами Х-59, поранено 5 осіб, серед них дитина - Сили оборони півдня

19:05 19.04.2024
В Одеській області знищено чотири розвідувальних БПЛА "Орлан-10"

В Одеській області знищено чотири розвідувальних БПЛА "Орлан-10"

16:27 19.04.2024
РФ атакувала Одещину ракетами, пошкоджено припортову інфраструктуру, постраждала людина - Кіпер

РФ атакувала Одещину ракетами, пошкоджено припортову інфраструктуру, постраждала людина - Кіпер

11:26 17.04.2024
Росіяни обстріляли Одещину, цілилися по інфраструктурі - ОВА

Росіяни обстріляли Одещину, цілилися по інфраструктурі - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог за добу втратив 1040 осіб

За добу на Харківщині одна загибла, 20 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Ворожий дрон пошкодив високовольтну лінію електропередач у Червоногригорівській ОТГ

Сили оборони відбили 31 атаку на авдіївському і 36 на бахмутському напрямку, загалом за добу відбулося 125 бойових зіткнень

Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

ОСТАННЄ

Ворог за добу втратив 1040 осіб

За добу на Харківщині одна загибла, 20 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Уночі окупанти пошкодили об'єкт "Укренерго" в Сумській області та призвели до відключення обладнання "Харківобленерго"

Ворожий дрон пошкодив високовольтну лінію електропередач у Червоногригорівській ОТГ

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Сили оборони відбили 31 атаку на авдіївському і 36 на бахмутському напрямку, загалом за добу відбулося 125 бойових зіткнень

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 120 авіаударів

Російські війська за добу понад 402 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

У Сумській області ППО ліквідувала 12 із 13 ворожих "шахедів"

Росіяни обстріляли шість громад у прикордонні Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА