В Одеській області відсторонено поліцейську за висловлювання щодо обов'язку чергування біля церкви

В Одеській області відсторонено поліцейську, яка оприлюднила відео обурення щодо свого обов'язку службового чергування на Великдень, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці ініціювали проведення службового розслідування за фактом ганебної поведінки поліцейської після несення служби з охорони громадського порядку біля одного з храмів Одещини.

Зазначається, що така поведінка ганьбить роботу правоохоронця.

"Співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому", - зазначили в поліції.